Mennonieten stappen opnieuw naar rechter: spoedzaak tegen Staat Suriname maandag behandeld

De juridische strijd rond de mennonieten in Suriname krijgt een nieuw hoofdstuk. Een groep van 56 personen heeft een kort geding aangespannen tegen de Surinaamse Staat, in het bijzonder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De zaak wordt met spoed behandeld door kantonrechter Robert Praag, die de betrokken partijen heeft opgeroepen om maandag 2 november voor de rechter te verschijnen.

Uit een gerechtelijk document dat in handen is van de redactie blijkt dat het verzoekschrift donderdag 29 oktober 2026 bij de griffie van de kantongerechten is ingediend. De eisers, die momenteel in Kraka in het district Brokopondo verblijven, worden juridisch bijgestaan door advocaat Derrick Veira.

De rechter heeft vanwege het aangevoerde spoedeisende belang besloten de procedure in hoog tempo te laten verlopen. De Staat moet uiterlijk vrijdag 30 oktober officieel in kennis worden gesteld van het verzoekschrift en de oproepbeschikking. Daarnaast moet de tegenpartij de stukken ook langs elektronische weg ontvangen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt vervolgens tot maandag 2 november om 10.00 uur de gelegenheid schriftelijk op de vordering te reageren. Slechts drie uur later, om 13.00 uur, vindt de mondelinge behandeling plaats.

Opvallend is dat de rechter heeft bepaald dat de betrokken partijen zoveel mogelijk persoonlijk bij de zitting aanwezig moeten zijn. Dit moet hen in staat stellen vragen te beantwoorden en eventueel met elkaar te onderhandelen over een schikking.

De nieuwe rechtszaak volgt tegen de achtergrond van de juridische ontwikkelingen rond het verblijf van mennonieten in Suriname. Eerder werd een vordering van Suriname Green Energy Agriculture N.V. om de uitzetting van een groep mennonieten tegen te houden door een andere rechter afgewezen.

Met deze nieuwe procedure komt de kwestie opnieuw voor de rechter. Wat de 56 eisers precies van de Staat verlangen, blijkt niet uit de beschikbare oproepbeschikking. Daarvoor is inzage in het ingediende verzoekschrift noodzakelijk.

Maandag moet duidelijk worden welke argumenten de partijen naar voren brengen en hoe de rechter de zaak verder zal behandelen.