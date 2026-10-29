Mathoera: “Regering moet organisaties achter mennonieten ook aanpakken”

Parlementariër Krishna Mathoera waarschuwt dat het optreden tegen de mennonieten uit het Mazonia-gebied niet mag overkomen als discriminatie of een hetze tegen deze groep. Zij stelt bovendien dat de overheid niet alleen de betrokkenen moet aanpakken, maar ook de organisaties die hun komst naar Suriname hebben gefaciliteerd.

Nagegaan moet worden of er vooral sprake is van mensensmokkel, aangezien de zaak hiermee dan ook een strafrechtelijk karakter kan krijgen. Ondertussen heeft de rechter vandaag de vordering om de uitzetting van deze groep mennonieten uit Suriname tegen te houden, afgewezen.

“Ik vind het jammer dat mensen, een groep mennonieten, zonder een gedegen visie opgepakt worden. Het lijkt alsof er een hetze is tegen die mennonieten en dat mag het niet zijn. Het moet niet lijken op een stukje discriminatie. Het moet gebaseerd zijn op goed beleid dat voor iedereen geldt. Bovendien heeft de regering ook nooit echt transparantie in het parlement gegeven over de mennonieten.

De president had hier in het parlement gezegd dat ze niets weet en dat ze op eigen kosten de mennonieten zou uitzetten. Achteraf bleek dat onder haar regering haar minister van LVV overeenkomsten heeft gesloten met organisaties die mennonieten hier brengen. Dus deze zaak moet tot de bodem onderzocht worden.

Want die mennonieten zijn niet op eigen gezag naar hier gekomen en helemaal naar het bos gegaan. Er is een hele organisatie erachter. En als de regering de mensen uitzet, dan moet zij de organisatie pakken. Dus niet de mennonieten alleen, maar de hele organisatie die erachter zit”, zei Mathoera in een interview op TBN.

Mathoera vindt dat de overheid het vreemdelingenbeleid moet aanscherpen en een duidelijke visie moet ontwikkelen op de vestiging van buitenlanders in het land. Volgens haar moeten vreemdelingen die de wet overtreden of schade toebrengen aan het milieu worden geweerd. De politica plaatst de verwijdering van de mennonieten uit het Mazonia-gebied in een bredere context en stelt dat de overheid ook moet kijken naar de aanwezigheid van andere groepen buitenlanders die zich in Suriname vestigen. Daarbij noemt zij gelijk de Brazilianen die in de illegale goudmijnbouw zitten en Cubanen die haast overal in het land werken.

“Dus in elk geval heel veel buitenlanders die hier vrij en blij wonen en zich vestigen. Er is ook geen visie van de overheid over hoe we hiermee omgaan”, aldus Mathoera.