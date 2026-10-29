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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gewapende roofoverval in woning annex supermarkt; grote geldbedragen en goederen buitgemaakt

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Surifesta

Vier gemaskerde en gewapende criminelen hebben afgelopen nacht een overval gepleegd in een woning annex supermarkt aan de Tourtonnelaan in Suriname.

Vernomen wordt dat de daders via een raam aan de achterzijde het pand zijn binnendrongen. Ze waren in het zwart gekleed en spraken in het Sranantongo. Ze hadden vuistvuurwapen en dolkmessen bij zich.

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De 51-jarige vrouw des huizes A.Y. tevens winkelierster werd mishandeld. Ze liep verwondingen op in haar gezicht en vertoonde striemen en zwellingen. Ze werd met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Ook 58-jarige echtgenoot L.J. werd gekneveld achtergelaten. De rovers maakten 170.000 SRD, 4.000 euro en 15.000 USD buit. Daarnaast namen ze een gouden sieraden mee.. Uit de supermarkt werden ook verschillende merken sigaretten meegenomen.

Na de overval verlieten de daders de plaats. Het is vooralsnog niet bekend hoe zij ter plaatse waren.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de daders wordt gewerkt

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