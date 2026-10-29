Gewapende overvallers maken twee voertuigen buit aan Harpweg

Twee gemaskerde mannen hebben afgelopen nacht een gewapende overval gepleegd op bewoners aan de Harpweg in Suriname. Zij maakten een zwarte Toyota Hilux en een witte Lexus buit. Beide voertuigen zijn later onbeheerd teruggevonden.

De politie van De Nieuwe Grond ontving rond 02.45 uur een melding van de beroving. Volgens de eerste informatie waren beide overvallers gewapend met een vuistvuurwapen.

De gestolen voertuigen werden later aangetroffen in een zijstraat van de Verlengde Noorwijkweg. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.