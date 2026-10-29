Familie looft beloning van 10.000 USD uit voor tip die leidt naar vermiste Rodney Leysner

Wie informatie heeft die daadwerkelijk leidt tot het vinden van de in Suriname vermiste Rodney Leysner, kan aanspraak maken op een beloning van 10.000 Amerikaanse dollar. Zijn familie hoopt daarmee mensen aan het praten te krijgen die weten waar hij is. De Amsterdamse filmproducer van Surinaamse komaf is sinds 15 augustus spoorloos.

De familie heeft de beloning bekendgemaakt tegenover De Telegraaf. Voor zus Nathalie is het een nieuwe poging om antwoorden te krijgen na maanden van onzekerheid. Zij wil haar broer vinden, ook als hij niet meer in leven is. Eerdere inspanningen, waaronder contacten met ministers en Kamerleden, hebben de familie nog niet de duidelijkheid gebracht waarop zij hoopt.

Het tipgeld is bedoeld voor informatie die tot Rodneys vindplaats leidt. Wanneer meerdere mensen dezelfde relevante informatie verstrekken of naar dezelfde locatie wijzen, wordt het bedrag verdeeld naar de bijdrage en het belang van hun aanwijzingen. Tips worden vertrouwelijk behandeld en kunnen ook anoniem worden doorgegeven.

Rodney verdween in Saramacca, ten westen van Paramaribo. Zijn laatste teken van leven was een filmpje dat in het buitengebied werd gemaakt. Daarop is te horen hoe hij met een andere man praat en een plek noemt die iets verderop ligt. Kort na zijn verdwijning werd zijn uitgebrande auto in een moeras aangetroffen.

De andere man in het filmpje wordt in de berichtgeving aangeduid als hoofdverdachte Ryan Torilal. Hij is voortvluchtig en zou mogelijk naar het buitenland zijn uitgeweken. Torilal is de ex-partner van de eigenaresse van multinational Rudisa, waar Rodney als cco werkzaam was. Drie andere personen zijn in verband met de zaak aangehouden.

Nathalie zegt ondertussen weinig terug te horen van de Surinaamse politie. Na een gesprek zou zij worden teruggebeld, maar dat is volgens haar niet gebeurd. Ook op e-mails heeft zij naar eigen zeggen geen inhoudelijke reactie ontvangen, hoewel zij wel leesbevestigingen kreeg. Met de beloning wil ze voorkomen dat de zoektocht naar haar broer uit de aandacht verdwijnt.

Eerder werd daarvoor al een videocampagne gelanceerd. Daarin zijn Nathalie en Rodneys vierjarige neefje te zien en doen onder anderen Fajah Lourens, Liza Sips, Zoey Ivory, Mahi Khalesi en John van den Heuvel een oproep om informatie te delen. Ook de nieuwe oproep richt zich op mensen in zowel Suriname als Nederland.

Informatie kan worden gestuurd naar tiprodney@proton.me en nathalieleysner@gmail.com. Nathalie hoopt dat de beloning de drempel verlaagt voor mensen die tot dusver hebben gezwegen. Haar boodschap blijft: iedere bruikbare aanwijzing kan de familie dichter bij Rodney en de langverwachte antwoorden brengen.