Boot met lading Jin Chan nog niet gevonden; politie meldt geen massale vissterfte in Godo Olo

De boothouder die een lading Jin Chan naar Godo Olo zou hebben vervoerd, is nog niet aangetroffen. Ook de betrokken boot is vooralsnog niet gevonden. Bij onderzoek in het dorp zijn enkele dode vissen aangetroffen, maar volgens het Korps Politie Suriname was geen sprake van massale vissterfte.

De Environmental Crime Unit (ECU) bezocht het dorp in Sipaliwini op zaterdag 24 oktober samen met de Nationale Milieuautoriteit (NMA). Met ondersteuning van het Nationaal Leger werd de locatie per helikopter bereikt. Voor laboratoriumonderzoek nam de NMA acht vismonsters en daarnaast bodem-, sediment- en watermonsters.

Volgens de verzamelde informatie zou de lading Jin Chan vanuit Paramaribo eerst met een vrachtvoertuig en vervolgens per boot naar Godo Olo zijn gebracht. Bij de dorpssteiger zou de lading zijn uitgeladen en daarna over land naar een goudmijn zijn vervoerd.

De boothouder zou zijn boot na de vaartocht bij de steiger hebben schoongemaakt. Daarbij zou een kleine hoeveelheid van de stof in het water terecht zijn gekomen. Een verband tussen deze mogelijke lozing en de aangetroffen dode vissen is in het persbericht niet vastgesteld.

De onderzoekers stellen dat dorpelingen terughoudend waren en geen medewerking verleenden aan het verstrekken van informatie over de boothouder. Zowel hij als de boot waarmee het transport zou zijn uitgevoerd, wordt nog gezocht.

Het onderzoeksteam bezocht vervolgens per helikopter een goudmijn in de omgeving. Daar werd een zogenoemde heap-leaching-activiteit aangetroffen, waarbij een Chinese onderneming met behulp van Jin Chan goud wint.

De ECU heeft alle betrokken partijen opgeroepen voor verhoor. Het onderzoek wordt voortgezet.