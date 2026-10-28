Zeker 46 doden bij botsing hogesnelheidstreinen in Spanje

Bij een botsing tussen twee hogesnelheidstreinen in Spanje zijn zeker 46 mensen om het leven gekomen. Twee wagons zouden zijn ontspoord en van een talud zijn gevallen. De ramp vond plaats nabij Urda, op de spoorverbinding tussen Madrid en Andalusië, meldt het Algemeen Dagblad vanmorgen.

De omvang van het ongeval werd gaandeweg duidelijk. Aanvankelijk was sprake van tien dodelijke slachtoffers, maar dat aantal liep snel op tot minstens 46 schrijft de krant Daarnaast zijn meerdere mensen gewond geraakt. Hoeveel gewonden er precies zijn en hoe ernstig hun verwondingen zijn, is nog niet bekend.

Medische hulpdiensten zijn ter plaatse om hulp te verlenen. Zowel burgemeester Manuel Galán als ooggetuigen maakten melding van gewonden. Het treinverkeer op het getroffen traject is stilgelegd.

Bij de botsing waren een Iryo-trein en een andere hogesnelheidstrein betrokken. Over de toedracht bestaat nog geen duidelijkheid. Ook de melding dat twee wagons van de rails raakten en vervolgens van een talud vielen, is vooralsnog niet bevestigd.

Het is niet het eerste ernstige spoorongeval dat Spanje dit jaar treft. In januari kwamen bij een treinbotsing in het zuiden van het land 42 mensen om het leven. Meer dan honderd anderen raakten daarbij gewond.

Enkele dagen na die ramp volgde opnieuw een dodelijk treinongeval, ditmaal nabij Barcelona. Daarbij kwamen volgens de aangeleverde informatie twee treinen met elkaar in botsing. De machinist overleed en 37 mensen raakten gewond.