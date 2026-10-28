Vanaf 1 januari visumvrij naar Benelux met Surinaams diplomatiek of dienstpaspoort

Houders van een Surinaams diplomatiek of dienstpaspoort kunnen vanaf 1 januari 2027 zonder visum naar Nederland, België en Luxemburg reizen. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname op basis van een bevestiging van minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, na overleg met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen.

De aangekondigde regeling geldt specifiek voor diplomatieke en dienstpaspoorten. Het betreft daarmee geen algemene vrijstelling van de visumplicht voor houders van een gewoon Surinaams paspoort.

De visumprocedure voor Surinamers was op maandag 21 september een belangrijk onderwerp tijdens een bilateraal gesprek tussen Bouva en Berendsen in New York. De ministers spraken elkaar in de marge van de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Suriname blijft zich inzetten voor visumvrij reizen naar het gehele Schengengebied. Volgens het persbericht heeft Berendsen aangegeven dat Suriname daarbij op Nederlandse ondersteuning kan rekenen.

Bouva richt zich daarnaast op praktische verbeteringen die op kortere termijn mogelijk zijn. Het gaat onder meer om een snellere afhandeling van visumaanvragen en de verstrekking van visa met een langere geldigheidsduur.