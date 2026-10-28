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Uitspraak in kort geding over zestig mennonieten woensdag of donderdag verwacht

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De kortgedingrechter doet naar verwachting woensdag of donderdag uitspraak in de zaak die advocaat Derrick Veira tegen de Staat heeft aangespannen over de kwestie rond de zestig mennonieten.

Tijdens de behandeling voerde de Staat verschillende verweren aan. Zo werd een beroep gedaan op niet-ontvankelijkheid en betwistte de Staat dat de Public-Private Partnership (PPP) nog van kracht is. Ook stelde de Staat dat geen van de zestig betrokkenen de benodigde documenten had aangevraagd.

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Veira overhandigde tijdens de zitting echter de Machtiging tot Kort Verblijf (MKV)-aanvragen aan zowel de vertegenwoordigers van de Staat als de rechter. Volgens de advocaat heeft de Staat nooit op deze aanvragen gereageerd. Daardoor zouden de betrokkenen in een juridisch grijs gebied zijn terechtgekomen.

Met de verwachte uitspraak moet duidelijk worden hoe de rechter de standpunten van beide partijen beoordeelt en welke gevolgen dat heeft voor de zestig mennonieten.

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