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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Politie onderzoekt overlijden van 64-jarige man die met schotwond werd aangetroffen

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Aan de Genrobinweg in Suriname is een 64-jarige man woensdagmiddag dood aangetroffen. Na de melding gingen agenten naar de locatie in een zijstraat van de Wanicaweg. Ook de politie van Leiding was ter plaatse.

Het slachtoffer werd aangetroffen met een schotwond ter hoogte van zijn borststreek. Volgens voorlopige informatie zou sprake zijn van zelfdoding.

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Naar verluidt zou de man K.M. vorige maand slecht nieuws hebben ontvangen. Een verband tussen deze omstandigheid en zijn overlijden is echter niet vastgesteld.

Het onderzoek naar de toedracht wordt voortgezet door de Surinaamse politie.

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