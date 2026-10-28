‘Kiezen tussen eten en medicijnen’: DNA-leden trekken aan de bel over armoede onder ouderen

Duizenden ouderen in Suriname kunnen volgens assembleeleden Ameerani Jarbandhan, Johnny Kasdjo en Hakiem Lalmahomed nauwelijks nog rondkomen. In een brief aan de president, gedateerd 27 oktober 2026, vragen zij dringend aandacht voor de hoogte van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), pensioenen en aanvullende ondersteuning. De parlementariërs willen weten welke noodmaatregelen de regering binnen dertig dagen kan nemen.

Volgens de indieners komt de noodkreet rechtstreeks van ouderen die moeite hebben om voeding, medicijnen, vervoer, huur en nutsvoorzieningen te betalen. Zij stellen dat de uitkeringen onvoldoende aansluiten op de kosten van levensonderhoud en de ontwikkeling van de wisselkoers. Ouderen zouden daardoor worden gedwongen te kiezen tussen eten en medicijnen of tussen huur en elektriciteit.

In de brief noemen de assembleeleden een reguliere AOV-uitkering van SRD 2.250 in maart 2026 en minimale ambtenarenpensioenen die in de praktijk tussen SRD 1.500 en SRD 2.000 zouden liggen. Daartegenover plaatsen zij een armoedegrens van SRD 7.586 per maand voor een alleenstaande volwassene, volgens de door hen aangehaalde ABS-cijfers uit juli 2025. Zij vragen de regering de actuele bedragen te bevestigen en duidelijk te maken welke aanvullende ondersteuning beschikbaar is.

De parlementariërs benadrukken dat niet iedere oudere in dezelfde financiële situatie verkeert. Zij vragen bijzondere aandacht voor alleenstaanden, ouderen met chronische gezondheidsproblemen, huurders en mensen zonder aanvullend pensioen. Ook willen zij uitleg over de 13.203 ouderen die volgens de brief buiten het AOV-systeem vallen. Daarbij verwijzen zij naar een vergelijking tussen het aantal AOV-ontvangers en de doelgroep van zestigplussers in het Financieel Verslag 2024.

Naast de lage uitkeringen wijzen de indieners op stijgende SZF-bijbetalingen, dure medicijnen en medische behandelingen, hoge water- en elektriciteitskosten en moeilijk betaalbaar vervoer. Volgens hen ontbreken structurele voedselondersteuning en effectieve compensatieregelingen. Een verhoging van de AOV heeft volgens de drie weinig betekenis als stijgende kosten die verbetering direct weer tenietdoen.

De assembleeleden stellen op grond van artikel 86 van het Reglement van Orde veertien schriftelijke vragen. Zij willen onder meer weten hoe AOV en pensioenen worden berekend, waarom deze volgens hen niet worden aangepast aan inflatie en koersontwikkeling en of de regering bereid is de bedragen opnieuw vast te stellen op basis van de actuele armoedegrens. Ook vragen zij naar mogelijkheden om SZF-bijbetalingen voor ouderen te verlagen of af te schaffen.

Naast noodmaatregelen binnen dertig dagen vragen Jarbandhan, Kasdjo en Lalmahomed om structurele hervormingen binnen zes tot twaalf maanden. De regering moet daarbij aangeven hoeveel deze maatregelen kosten, hoe zij worden gefinancierd en welke ministeries verantwoordelijk zijn. Ook willen de indieners een openbaar overzicht van de sociale uitgaven voor ouderen en periodieke rapportage aan De Nationale Assemblee.

“Ouderen hebben dit land opgebouwd”, schrijven de parlementariërs. Volgens hen moeten mensen op hun oude dag niet hoeven kiezen tussen eten, medicijnen en het betalen van vaste lasten. Zij vragen de regering om daadkracht en bescherming van de meest kwetsbare ouderen.