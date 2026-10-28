Kappalani veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf

Artiest Orlando Watts alias Kappalani, is woensdag door de kantonrechter in Suriname veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar, conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De straf wordt verminderd met de tijd die hij reeds in voorarrest heeft doorgebracht. Tijdens zijn detentie krijgt hij begeleiding van FMZ.

Kappalani stond terecht voor meerdere strafbare feiten, waaronder illegaal vuurwapenbezit, afpersing en poging tot doodslag. De zaken hebben betrekking op incidenten waarbij zeker vijf personen betrokken waren.

De meest recente zaak betreft een kappartij die op 19 oktober vorig jaar plaatsvond en waarbij de artiest betrokken raakte. Ten tijde van dit strafbaar feit bevond Kappalani zich in voorwaardelijke vrijheid in verband met een eerdere strafzaak.

In die eerdere zaak had het 18 maanden tegen hem geëist wegens illegaal vuurwapenbezit en afpersing. Na zijn nieuwe aanhouding werd hij opnieuw ingesloten.

Omdat er al een strafzaak tegen de artiest liep, besloot de officier van justitie het requisitoir in de oude en de nieuwe zaak samen te voegen. Uiteindelijk eiste het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar.

Zijn advocaat Maureen Nibte, erkende dat haar cliënt door ernstige feiten is aangehouden. Zij verzocht de rechter om aan hem een gepaste straf op te leggen.

De magistraat achtte de strafbare feiten wettig en overtuigend bewezen en veroordeelde Kappalani conform de eis van het OM tot vier jaar gevangenisstraf, onder aftrek van de tijd die hij reeds in voorarrest heeft doorgebracht.

Volgens Nibte heeft haar cliënt reeds 20 maanden in voorarrest doorgebracht. Hij stond terecht voor meerdere strafbare feiten, die zijn opgenomen in drie dagvaardingen.