Jogi vraagt dringende aandacht voor brand Ornamibo: “Het leven van alledag in de omgeving is erg onmogelijk geworden”

Parlementariër Mahinder Jogi heeft dinsdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) dringende aandacht gevraagd voor de brand op de vuilstortplaats te Ornamibo in het district Wanica. Volgens de volksvertegenwoordiger is de situatie voor bewoners in de omgeving inmiddels zo ernstig dat het dagelijks leven vrijwel ondraaglijk is geworden.

“Het leven van alledag in de omgeving is bijna onmogelijk geworden. Een enorme stank en enorme rookontwikkeling met de kans op griep en longinfecties”, zei de VHP’er. Jogi vroeg aan voorzitter Ashwin Adhin om de regering dringend op dit vraagstuk te laten ingaan.

De Surinaamse brandweer is ondertussen samen met medewerkers van Openbaar Groen en Afvalbeheer volop bezig geweest de brand op de vuilstortplaats te bestrijden. Het is in het verleden vaker voorgekomen dat er brand op de vuilstortplaats is uitgebroken.

In 2023 noemde VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien deze situatie onmenselijk voor de buurtbewoners en stelde dat niet alleen rapers zich schuldig maken aan deze branden, maar ook aannemers. Vooral in de droge tijd is dit een jaarlijks terugkerend probleem.

Volgens de VHP’er heeft onderzoek toen uitgewezen dat de meeste bewoners in de buurten rondom de vuilstortplaats last hebben van astma en andere longaandoeningen. Buurtbewoners vragen daarom al jaren om een structurele oplossing om te voorkomen dat de gemeenschap steeds opnieuw met brand en rookoverlast wordt geconfronteerd.