Jogi plaatst vraagtekens bij aangekondigd bilateraal gesprek tussen vicepresident Rusland en Nederlandse koning

In De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) is dinsdag opnieuw discussie ontstaan over buitenlandse dienstreizen van ministers en het uitblijven van de verslagen die zij daarover eerder moesten indienen. Aanleiding was onder meer de mededeling dat minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu (OGM) uitlandig is. VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien drong daarop aan om na te gaan welke andere functionarissen naar het buitenland zijn vertrokken.

Tijdens de vergadering maakte minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) en regeringscoördinator Marinus Bee bekend dat vicepresident Gregory Rusland op uitnodiging van UNESCO naar Nederland vertrekt en op 2 november terugkeert. Volgens Bee zal Rusland van de gelegenheid gebruikmaken om bilaterale gesprekken te voeren, waaronder een gesprek met de Nederlandse koning.

Hij is daar in het kader van een uitnodiging die hij heeft gehad van UNESCO om te participeren in een conferentie in Den Haag. Maar hij zal gebruikmaken van de gelegenheid om bilaterale gesprekken te voeren. Ook de koning is op de agenda, maar ook het bedrijfsleven en de diasporagemeenschap”, zei Bee.

Na de mededeling van Bee vroeg VHP-parlementariër Mahinder Jogi de regering om de uitnodiging van de UNESCO aan Rusland als bewijs op te sturen naar het parlement. Volgens de VHP’er is het president Jennifer Simons die verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid en niet de vicepresident. Vandaar dat het voor hem ook belangrijk is om na te gaan of de tweede man van het land wel door het staatshoofd gemachtigd is om namens de Surinaamse regering een gesprek te voeren met de Nederlandse koning.

“Welke andere gesprekken zal de vicepresident voeren en in welke hoedanigheid? Omdat we ook weten dat de vicepresident meerdere hoedanigheden in zich herbergt”, aldus Jogi. Bee benadrukte dat geen enkele regeringsfunctionaris zonder toestemming van het staatshoofd naar het buitenland gaat.

Het is de tweede dienstreis die Rusland deze maand onderneemt. De vp bracht van 8 tot en met 11 oktober jl. in het kader van de viering van de 16e verjaardag van de Autonomiedag van Curaçao en de bijeenkomst Caribbean United in Excellence een bezoek aan Curaçao.

In januari ontstond al ophef over de dienstreis van Rusland naar Davos, Zwitserland. Volgens een persbericht van zijn kabinet was de tweede man van het land in Davos voor het World Tourism Forum. VHP-parlementariër Kishan Ramsukul voerde toen in het parlement aan dat hij onderzoek had gedaan en dat er helemaal geen sprake was van een World Tourism Forum in Davos. Volgens Ramsukul was er slechts beeldmateriaal gepubliceerd van een paneloptreden en een interview waarin Rusland ongeveer zes minuten aan het woord was. Hij vroeg zich af welke overige activiteiten de vicepresident en zijn delegatie tijdens het bezoek hebben uitgevoerd.