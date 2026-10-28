Colombiaan spoorloos na reis naar Suriname: familie zoekt dringend naar Sebastián

De familie van de Colombiaan Sebastián Camilo Orjuela Cortes zoekt dringend naar de man, die op dinsdag 20 oktober 2026 naar Suriname reisde. Volgens zijn echtgenote vertrok hij alleen voor wat hem zou zijn aangeboden als een voetbalproef om profvoetballer te worden. Sinds zijn vertrek heeft de familie niets meer van hem vernomen.

Zijn vrouw, die vanuit Colombia om hulp van Waterkant.Net vraagt, maakt zich grote zorgen over zijn veiligheid. Pogingen om contact met hem te krijgen hebben tot nu toe niets opgeleverd.

Volgens de door haar verstrekte informatie werd de laatste locatie van zijn telefoon geregistreerd in de vroege ochtend van woensdag 21 oktober, rond 01.00 uur. Het toestel bevond zich toen in de omgeving van JK Night Cafe, bij de Van Roosmalenstraat en de Hoekstrastraat in Paramaribo. Sindsdien heeft de familie zijn verblijfplaats niet meer kunnen achterhalen.

De familie vraagt hulp om na te gaan of hij mogelijk in een ziekenhuis is opgenomen, door de politie wordt vastgehouden of ergens is gezien. Er is op dit moment geen informatie verstrekt waaruit blijkt dat een van deze situaties daadwerkelijk aan de orde is.

Iedereen die iets weet over zijn verblijfplaats wordt gevraagd zich te melden. “We willen hem alleen vinden en weten dat het goed met hem gaat”, aldus zijn echtgenote.