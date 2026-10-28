Brunswijk: ‘Jap A Joe kan als directeur van zijn goudbedrijf driemaal zoveel verdienen als bij TAS’

ABOP-leider Ronnie Brunswijk is het niet eens met de rechterlijke uitspraak in het geschil tussen Wendy Jap A Joe en de Raad van Commissarissen (RvC) van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). De rechter heeft Jap A Joe in deze zaak in het ongelijk gesteld.

De politicus stelt deze uitspraak niet te hebben verwacht en Jap A Joe daarom geadviseerd te hebben om in hoger beroep te gaan. Ondertussen zal de ABOP de gewezen TAS-directeur ergens anders accommoderen.

Eén van de mogelijkheden is dat Jap A Joe de vacante functie van directeur bij zijn goudbedrijf Robruns NV kan invullen. Volgens de ABOP-leider zou zij in die functie driemaal zoveel kunnen verdienen als bij de TAS. “Ik heb Robruns en ik heb ook een directeur daar nodig. Als ze daar bij Robruns werkt, dan kan ze driemaal van wat de TAS betaalt bij mij verdienen”, zei Brunswijk in een interview op TBN.

De politicus blijft erbij dat voor zijn partij deze zaak verder gaat dan alleen de bejegening die Jap A Joe als ABOP’er bij een parastataal bedrijf heeft gehad. Zo is er momenteel ook een probleem gaande bij het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB), waar TCT-minister Raymond Landveld schriftelijk heeft aangegeven dat er een quickscan bij het staatsbedrijf zal komen.

Bij het NVB is Fariyal Renfurm, dochter van Brunswijk, vanaf 2021 de directeur. Ook bij Cevihas en Canawaima zitten ‘ABOP-directies’ met soortgelijke problemen. Brunswijk concludeert dat de ABOP achteraf gezien wellicht beter geen deel had kunnen uitmaken van de huidige regering, omdat zijn partij als coalitiepartner voortdurend wordt gepest.

“Die directeuren worden continu gepest. En als je kijkt naar al deze zaken, dan zeg ik: unu de ini a regering, maar den man e val unu aan. Dan liever unu no ben den ini a regering dja. We worden lastiggevallen”, zei Brunswijk.

Brunswijk benadrukt dat Jap A Joe goed werk heeft verricht bij de TAS. Hij hoopt dat het geld dat tijdens haar directeurschap is gespaard, niet tijdens de waarnemingsperiode van de RvC opraakt. Volgens hem heeft de organisatie een aanzienlijk bedrag kunnen sparen. De politicus gelooft niet dat president Jennifer Simons niet op de hoogte is van de manier waarop ABOP’ers momenteel worden gepest. Volgens hem hoort en leest het staatshoofd wel alles hierover.

“Ik ben echt moe. Ik ga niet meer naar het kabinet om over deze problemen te praten. Als ik naar het kabinet ga, dan ga ik voor iets anders. Maar ik ga mijn problemen niet meer gaan aankaarten, want mi weri. Ik ben al moe”, aldus Brunswijk.