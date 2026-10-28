Bromfietsen in beslag genomen bij illegale race in Tamanredjo

Een illegale bromfietsenrace in Tamanredjo heeft geleid tot de inbeslagname van meerdere bromfietsen. Agenten troffen de deelnemers aan nadat buurtbewoners hadden geklaagd over races en geluidsoverlast. De overtreders moeten zelf de sleepkosten en opgelegde boetes betalen, meldt de politie van Richelieu.

In de afgelopen weken kwamen meerdere meldingen binnen over overlast op de Oost-Westverbinding en in omliggende buurten. Bewoners klaagden over illegale races en bromfietsers die met niet-toegestane uitlaten over de openbare weg reden.

Toen agenten naar de opgegeven locaties gingen, troffen zij een groep bromfietsers aan die bezig was met een illegale race. Daarbij werden verschillende verkeersovertredingen vastgesteld. Het ging onder meer om bromfietsen met een zogenoemde drukpijp of een uitlaat zonder geluidsdemper. De in beslag genomen bromfietsen worden voor herkeuring aangeboden.

Ouders en verzorgers krijgen het dringende verzoek beter toezicht te houden en te voorkomen dat hun kinderen aan dergelijke activiteiten deelnemen. Ook wordt hun gevraagd het gesprek aan te gaan over verkeersgedrag, de gevolgen van gevaarlijk rijden en de veiligheid van andere weggebruikers.

De oproep richt zich daarnaast op jongeren zelf: houd rekening met de omgeving en voorkom geluidsoverlast voor buurtbewoners, in het bijzonder zieken en ouderen. Samenwerking tussen ouders, verzorgers, buurtbewoners en de politie moet helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid en leefbaarheid te beschermen.