Brand verwoest opslagruimte met elektronische apparaten aan Toutlifautweg

Een opslagruimte met elektronische apparaten aan de Toutlifautweg in Suriname is maandagavond volledig door brand verwoest. Het bouwwerk stortte tijdens de brand in. Dat meldt brandweervoorlichter Olton Pinas.

De brandweer ontving rond 18.25 uur de melding en rukte vanuit de posten CMP en Toekomst uit om het vuur te bestrijden. De opslagruimte was vier bij zes meter groot en was opgetrokken uit zink en hout.

Volgens Pinas is nog niets bekend over de oorzaak van de brand en de totale omvang van de schade. Ook is vooralsnog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De politie was ter plaatse voor onderzoek.