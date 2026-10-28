HomeOnderwerpenJustitie en politieBrand verwoest opslagruimte met elektronische apparaten aan Toutlifautweg
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Brand verwoest opslagruimte met elektronische apparaten aan Toutlifautweg

https://friendlycab-taxi.com

-

0
vuur suriname

Surifesta

Een opslagruimte met elektronische apparaten aan de Toutlifautweg in Suriname is maandagavond volledig door brand verwoest. Het bouwwerk stortte tijdens de brand in. Dat meldt brandweervoorlichter Olton Pinas.

De brandweer ontving rond 18.25 uur de melding en rukte vanuit de posten CMP en Toekomst uit om het vuur te bestrijden. De opslagruimte was vier bij zes meter groot en was opgetrokken uit zink en hout.

Xessionz Welcome Party

Volgens Pinas is nog niets bekend over de oorzaak van de brand en de totale omvang van de schade. Ook is vooralsnog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De politie was ter plaatse voor onderzoek.

shop now
Passion B-day Bash

Vorig artikel
Uitspraak in kort geding over zestig mennonieten woensdag of donderdag verwacht
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival