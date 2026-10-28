Advocaat Veira geweigerd bij mennonieten op Kraka; minister laat rol raadsman verifiëren

Advocaat Derrick Veira is woensdagmiddag de toegang geweigerd om zijn cliënten, die zich op Kraka bevinden, te bezoeken. Volgens de raadsman wordt hem daarmee de mogelijkheid ontnomen om met zijn cliënten te spreken en hen juridisch bij te staan.

Veira stelt dat de politie in Suriname, samen met het Regio Bijstand Team (RBT), hem niet toestaat zijn cliënten te bezoeken. De raadsman uitte hierover zijn bezorgdheid en stelt dat de betrokkenen op deze manier feitelijk van hun vrijheid worden beroofd zonder dat hij als advocaat met hen kan spreken.

Naar aanleiding van de situatie heeft Veira telefonisch contact opgenomen met minister van Justitie en Veiligheid Harish Monorath. De bewindsman heeft aangegeven dat eerst zal worden nagegaan of Veira daadwerkelijk de advocaat van de betrokken mennonieten is.

Volgens de minister zal een vertegenwoordiger van de groep zich bij de advocaat melden, waarna verdere stappen worden ondernomen en wordt bekeken of het bezoek kan doorgaan.

De kwestie roept vragen op over de toegang van advocaten tot hun cliënten en de naleving van de wettelijke waarborgen voor rechtsbijstand. Indien een advocaat zonder deugdelijke grond de toegang tot zijn cliënten wordt ontzegd, kan dit ernstige juridische vragen oproepen.

Veira stelt dat op deze manier het Wetboek van Strafvordering volledig terzijde wordt geschoven. Het verdere verloop van de kwestie zal moeten uitwijzen of hij alsnog toegang krijgt tot zijn cliënten.