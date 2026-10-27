Zestig mennonieten uit Mazonia-gebied verwijderd; deportatie voorbereid

Zestig mennonieten zijn uit het Mazonia-gebied in Suriname verwijderd en overgebracht naar Kraka in het district Para. De groep is in de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 oktober ondergebracht in een grote barak. Volgens de beschikbare informatie zouden zij dinsdagochtend op het vliegtuig worden gezet met het oog op hun deportatie. Het exacte tijdstip en de bestemming zijn nog niet bekendgemaakt.

Onder de groep bevinden zich drie baby’s en zeven kinderen van twee tot zeven jaar. De ontruimingsactie werd uitgevoerd door zestien manschappen onder leiding van regiocommandant van Midden Sharveen Koelfat.

In Kraka zijn de mennonieten op veldbedden in de barak ondergebracht. Advocaat Derrick Veira, die de groep bijstaat, heeft de opvang persoonlijk kunnen bekijken. Volgens hem arriveerde de laatste groep maandagavond rond 23.50 uur op de locatie.

De verwijdering volgt op een eerdere aanzegging van het Korps Politie Suriname. Daarin werden personen die zonder de vereiste toestemming in het gebied verbleven, gesommeerd uiterlijk vrijdag 23 oktober om 08.00 uur te vertrekken. Volgens de politie gaat het om niet-uitgegeven domeingrond van de Republiek Suriname.

De betrokkenen moesten hun kampen en andere verblijfplaatsen afbreken en alle materialen en persoonlijke bezittingen meenemen. De politie kondigde aan bij het uitblijven van volledige ontruiming samen met het Nationaal Leger maatregelen te kunnen treffen.

Over de verdere afhandeling van de zaak en de uitvoering van de voorgenomen deportatie is vooralsnog geen nadere informatie verstrekt.