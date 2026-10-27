Vrouw met schaar gestoken in supermarkt; zoon houdt verdachte tegen

Een vrouw is zondagavond in een supermarkt aan de Nieuw Weergevondenweg, tegenover de Kewalbalsingweg in Suriname, met een schaar in haar linkerbovenarm gestoken. De 27-jarige verdachte Romeo D. vluchtte na het incident, maar werd korte tijd later door de zoon van het slachtoffer tegengehouden en vervolgens door de politie aangehouden.

Vernomen wordt dat de vrouw die avond samen met haar zusje en twee andere minderjarige meisjes naar de Kweeklustweg was gelopen, waar haar tante woont. Op de terugweg ging zij de supermarkt binnen om maïzena te kopen.

Terwijl zij in de winkel was, zou de verdachte, die zij kent als Romeo, haar op een onbewaakt moment met een schaar in haar linkerbovenarm hebben gestoken. Volgens de vrouw voelde haar arm daarna verdoofd aan. Toen Romeo haar opnieuw met de schaar zou hebben willen verwonden, probeerde zij zich te verdedigen door een leeg mandje voor Fernandes-broden naar hem te gooien. Het mandje miste de verdachte, waarna hij richting de Indira Gandhiweg rende.

Het slachtoffer bracht haar zoon Glyde op de hoogte van wat er was gebeurd. Hij haalde haar op, waarna zij samen richting de Indira Gandhiweg reden. Ter hoogte van de Phinelschool wist hij de verdachte tegen te houden. De zus van het slachtoffer schakelde de politie in. Agenten hielden Romeo aan en brachten hem naar het bureau.

Bij het slachtoffer werd een steekwond in de linkerbovenarm vastgesteld. Zij klaagde daarnaast over pijn aan haar lichaam en werd met een geneeskundige verklaring verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De vrouw verklaarde dat zij de verdachte geen aanleiding had gegeven om haar aan te vallen en verzocht om strafrechtelijke vervolging. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Romeo D. in verzekering gesteld.