Via plafond naar tempelvoorraad: 21-jarige man vast na reeks inbraken

Een tempel aan de Rambaran Mishreweg in het Surinaamse district Nickerie is in korte tijd meerdere keren bestolen. Een indringer forceerde een raam en wist via het plafond de opslagruimte te bereiken. Daar werden verschillende levensmiddelen weggenomen. De politie heeft de 21-jarige A.S., bijgenaamd ‘Amnabai’, als verdachte aangehouden.

De inbraken moeten volgens de politie tussen maandag 19 en donderdag 22 oktober 2026 zijn gepleegd. Het bureau Corantijn onderzoekt de zaak. De voedselvoorraad in de opslagruimte bleek bereikbaar nadat de dader zich via het opengebroken raam toegang tot het gebouw had verschaft.

Tijdens een zoekactie ontdekte de politie een deel van de buit op een nabijgelegen perceel. De gestolen levensmiddelen zaten in een gescheurde groene vuilniszak. De aangetroffen goederen zijn voor het onderzoek in beslag genomen.

Verder onderzoek bracht A.S. in beeld als verdachte. Agenten spoorden hem maandag 26 oktober op en hielden hem aan in de omgeving van de Haryanaweg in Nickerie.

Na zijn voorgeleiding is de verdachte, in overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname, in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de reeks inbraken bij de tempel duurt voort.