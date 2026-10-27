Van Samson vindt aanval Abrahams laag: “Waarom heb je Santokhi niet geconfronteerd toen hij nog in leven was?”

Parlementariër Cedric van Samson vindt dat NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams zich schuldig heeft gemaakt aan de laagste vorm van politieke aanval door wijlen Chandrikapersad Santokhi ervan te beschuldigen dat hij tijdens de onderduikperiode van Desi Bouterse contact met hem heeft gehad. Volgens Van Samson weet Abrahams heel goed dat Santokhi zich niet meer kan verdedigen.

“Wan dedeman no mang verdedig eng srefi. De laagste vorm van een aanval plegen is door iets te vertellen over iemand die niet meer leeft. Dat hebben we weer meegemaakt bij de heer Abrahams. Als die informatie op waarheid berustte, waarom heb je Santokhi niet geconfronteerd na zijn presidentschap? Toen die man nog in leven was, was er genoeg ruimte om die man te confronteren ermee”, zei Van Samson in een interview op radio Keti Koti.

De VHP’er voerde aan dat hetzelfde ook geldt voor andere personen die een heleboel zaken buiten en in De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) over Santokhi beweren.

Hij noemt hierin gelijk de parlementariërs Bronto Somohardjo (PL) en Edgar Sampie (ABOP) die recent beweerden dat de oud-president tijdens de vorige regeerperiode ministers heeft verplicht om gunningen voor de aanschaf van auto’s aan zijn vrienden toe te kennen. Daarnaast beweerde Somohardjo dat illegale rijst vaker in het verleden is doorgelaten. Mede door het toestaan van de illegale rijst, zou de VHP volgens Somohardjo zijn gesponsord in het district Nickerie.

Van Samson neemt het DNA-voorzitter Ashwin Adhin kwalijk dat hij wederom nagelaten heeft om Somohardjo en Sampie te corrigeren door ze naar bewijsmateriaal te vragen om hun beweringen te kunnen staven. Volgens de VHP’er heeft Adhin eerder wel scherp opgetreden toen zijn collega Mahinder Jogi uitspraken over een vermoedelijke corruptiegeval deed. Daarbij werd Jogi zelf uit de vergaderzaal gezet.