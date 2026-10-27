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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vader neemt 5-jarig dochtertje mee na bedreigingen; politie Paranam treft beiden aan

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Blauw zwaailicht ter illustratie.

Surifesta

Een 5-jarig meisje is dinsdag door haar vader meegenomen bij de omgeving van O.S. Tout Lui Faut aan de Martin Luther Kingweg. De politie van Houttuin ontving de melding dat het kind Anaisha, door haar vader P.J., was meegenomen in een groene Toyota Vitz.

Vernomen wordt dat de vader bedreigende uitlatingen zou hebben gedaan, dat hij zijn dochtertje zou vermoorden.

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Na de melding kwam de politie direct in actie. Er werd een opsporingsbericht gelanceerd en de informatie werd doorgespeeld aan de betrokken politie-eenheden. Het voertuig werd vervolgens gesignaleerd in de omgeving van de kruising van de Martin Luther Kingweg en de Meursweg.

Verschillende politie-eenheden werden ingezet om op de melding in te spelen. Rond 13.30u kwam de melding binnen dat het voertuig aan de Meursweg was aangetroffen, met de vader en zijn dochter aan boord.

De politie van Paranam heeft de betrokkenen aangetroffen aan overgedragen aan afdeling Huiselijk Geweld Midden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over de vader beslist.

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