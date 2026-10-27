RvC neemt bestuur TAS over; dienstverlening wordt donderdag hervat

De Raad van Commissarissen (RvC) neemt voorlopig het bestuur van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) waar. De reguliere dienstverlening aan het publiek, de telecommunicatiesector en vergunninghouders wordt donderdag 29 oktober hervat. Dat meldt de raad in een algemene mededeling naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak in het conflict met Wendy Jap-A-Joe.

Volgens de RvC heeft de kantonrechter op maandag 26 oktober in de twee gevoegde kortgedingen bevestigd dat de wettelijke benoemingstermijn van Jap-A-Joe als directeur van rechtswege is geëindigd. Daarmee is zij volgens de mededeling sinds 20 oktober geen directeur meer en kan zij aan haar voormalige functie geen bevoegdheden meer ontlenen om TAS te besturen of te vertegenwoordigen.

De rechter heeft Jap-A-Joe tevens verboden nog handelingen namens TAS te verrichten. Ook moet zij de bestuurlijke, operationele, financiële en overige institutionele aangelegenheden overdragen aan de RvC. Volgens de raad is het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

De RvC beroept zich voor de tijdelijke bestuurswaarneming op artikel 4, lid 2, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen. Daarin is volgens de mededeling geregeld dat de raad het bestuur waarneemt wanneer een directeur en onderdirecteuren ontbreken. De commissarissen oefenen deze verantwoordelijkheid voorlopig gezamenlijk uit.

Alle personeelsleden zijn opgeroepen zich dinsdag 27 oktober om 09.00 uur te melden op het TAS-kantoor aan de Flustraat, hoek Naarstraat nummer 35. Tijdens die bijeenkomst zal de raad kennismaken met het personeel en de noodzakelijke organisatorische en operationele afspraken toelichten. Aansluitend worden de interne werkzaamheden hervat.

De raad zegt zich in te zetten voor de continuïteit van de organisatie en een ordelijke voortzetting van de wettelijke taken. Daarbij wordt gerekend op de medewerking van alle personeelsleden. Het publiek en andere belanghebbenden worden bedankt voor hun begrip gedurende de afgelopen periode.