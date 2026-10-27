Politie waarschuwt eigen personeel: ook dienstvoertuigen moeten gekeurd en verzekerd zijn

Terwijl de Surinaamse politie erop toeziet dat verkeersdeelnemers zich houden aan de wettelijke verplichtingen voor de keuring en verzekering van hun voertuigen, blijkt ook binnen het Korps Politie Suriname (KPS) nadrukkelijk aandacht nodig te zijn voor de naleving van deze regels.

Een interne bekendmaking van de afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC) benadrukt dat ook dienstvoertuigen tijdig gekeurd en verzekerd moeten zijn.

In de bekendmaking, gedateerd woensdag 22 juli 2026 en ondertekend door het hoofd van BZC, commissaris van politie E.N.D. Hunte, wordt het personeel gewezen op de verantwoordelijkheid om de geldigheid van de keurings- en verzekeringsdocumenten van dienstvoertuigen te controleren.

Alle personeelsleden moeten voor gebruik nagaan of het voertuig dat onder hun beheer valt, verzekerd en gekeurd is. De aangewezen voertuigbeheerders moeten er bovendien op toezien dat de herverzekering en herkeuring vóór de vervaldatum worden geregeld.

Volgens de interne instructie mogen wetshandhavers zich niet met een niet-verzekerd of niet-gekeurd dienstvoertuig op de openbare weg begeven. Ook moeten kopieën van het nummerbewijs, het verzekeringsbewijs en het keuringsbewijs steeds in het voertuig aanwezig zijn.

De herverzekering vindt plaats bij de afdeling Materieel, Transport en Logistiek van het ministerie van Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling aan de Duisburglaan. Voor de herkeuring moeten de voertuigen worden aangeboden bij de Verkeer Technische Dienst (VTD).

De bekendmaking roept vragen op over de naleving van de verkeersregels binnen het politieapparaat zelf. De politie controleert burgers op de geldigheid van hun keurings- en verzekeringsdocumenten, maar moet er tegelijkertijd voor zorgen dat de eigen dienstvoertuigen eveneens aan deze verplichtingen voldoen.

Het toezicht op de naleving van de regels begint immers ook bij de eigen organisatie. Van een wetshandhavingsinstantie mag worden verwacht dat zij zelf het voorbeeld geeft bij het naleven van de wet.

De interne bekendmaking stelt dat het niet naleven van de instructies wordt beschouwd als een ernstige schending van de dienstplicht. Personeelsleden die zich hieraan schuldig maken, kunnen disciplinaire maatregelen tegemoetzien.

Of er daadwerkelijk dienstvoertuigen zijn die niet aan de keurings- of verzekeringsplicht voldoen, blijkt niet uit de bekendmaking.