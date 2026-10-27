Ophef om 3-jarige voetballer: ‘Politie gebeld omdat hij te goed speelt’

De 3-jarige Nevada is het middelpunt geworden van een rel rond een jeugdvoetbalcompetitie in Winter Park, Florida. Volgens zijn ouders werd hij uit de competitie gezet nadat andere ouders hadden geklaagd dat hun kinderen de bal niet van hem konden afpakken. Bij het conflict werd uiteindelijk de politie ingeschakeld. De betrokken partijen geven echter verschillende verklaringen voor wat er gebeurde.

Volgens zijn familie speelde Nevada tegen kinderen van ongeveer vijf jaar oud. Met zijn dribbels en balbeheersing zou hij zijn oudere tegenstanders telkens te slim af zijn geweest. Andere ouders zouden hebben geklaagd dat hij de bal te lang bij zich hield. Zijn ouders stellen dat hun zoon gewoon plezier maakte en werd benadeeld vanwege zijn talent. Na zijn uitsluiting kregen zij naar eigen zeggen het inschrijfgeld terug.

Het incident vond zaterdag 24 oktober plaats in het Martin Luther King Jr. Park. Op door de familie gedeelde beelden is te zien hoe Nevada langs andere kinderen dribbelt en scoort. Later zijn zijn ouders in gesprek met agenten. Zijn vader zegt daarbij dat de politie werd gebeld omdat zijn zoontje te goed speelde en de bal te lang had. De beelden en verklaringen leidden tot veel verontwaardigde reacties op sociale media.

Maar een vertegenwoordiger van organisator i9 Sports gaf tegenover agenten een andere verklaring. Op vrijgegeven politiebeelden erkent hij dat Nevada een goede voetballer is, maar beschuldigt hij het jongetje ervan andere kinderen te duwen. Volgens hem ontstond een conflict met de ouders nadat werd ingegrepen.

Nevada’s moeder betwist die beschuldiging en deelde naar eigen zeggen een volledige, onbewerkte opname van de wedstrijd.

De politie bevestigt dat een competitiefunctionaris om assistentie vroeg vanwege een conflict met de ouders. De organisatie had het gezin gevraagd te vertrekken en terugbetaling aangeboden. Volgens de politie werkte de familie mee. Niemand werd aangehouden, er werd geen formeel toegangsverbod opgelegd en niemand werd gedwongen het park te verlaten. Daarmee weerspreekt de politie de op sociale media verspreide lezing dat het gezin onder dwang werd weggestuurd.

i9 Sports heeft inmiddels contact opgenomen met de familie en onderzoekt het incident. De organisatie zegt het welzijn en de respectvolle behandeling van kinderen en gezinnen serieus te nemen. Waarom Nevada precies werd uitgesloten en hoe het conflict kon escaleren, is nog niet onafhankelijk vastgesteld.