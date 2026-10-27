Kinderafdeling AZP wordt vernieuwd; intensivecareafdelingen tijdelijk naar Militair Hospitaal

De kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) wordt uitgebreid, gerenoveerd en gemoderniseerd. Tijdens de werkzaamheden worden de intensivecareafdelingen voor pasgeborenen en kinderen tijdelijk ondergebracht in het Militair Hospitaal. De vernieuwing maakt deel uit van het GranMorgu Mother & Child Healthcare Project, dat maandag 26 oktober officieel werd gelanceerd in aanwezigheid van president Jennifer Simons.

Het project loopt van oktober 2026 tot en met mei 2028 en wordt gesponsord door TotalEnergies. Het omvat vier onderdelen: de uitbreiding en renovatie van het Academic Pediatric Center Suriname (APCS), de uitvoering van het Pediatric Outreach Programma, de aanschaf van medische apparatuur en meubilair voor het APCS en de modernisering van de uitrusting van het OBGYN Mother & Child Center.

Bij de vernieuwing van het APCS worden onder meer de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) en de Pediatrische Intensive Care Unit (PICU) aangepakt. De tijdelijke verhuizing naar het Militair Hospitaal moet een veilige uitvoering van de werkzaamheden mogelijk maken. De vernieuwde kinderafdeling krijgt een eigen kindvriendelijke ingang, receptie en spoedafdeling. Naast ieder kinderbed komt een opklapbed, zodat ouders dicht bij hun kind kunnen blijven.

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid benadrukte bij de lancering dat ook de inrichting van een ziekenhuis van belang is voor het welzijn van patiënten. “Een ziekenhuis moet een plek zijn waar mensen kunnen genezen, en geen plek waar zij extra trauma’s oplopen”, aldus de bewindsman.

Naast de werkzaamheden in het ziekenhuis moet het Pediatric Outreach Programma gespecialiseerde kinderzorg dichter bij gemeenschappen brengen waar de toegang tot zorg beperkt is. Het programma voorziet in mobiele consultaties, gezondheidsscreenings en scholing van lokale zorgverleners. Daarmee moeten kinderziekten eerder worden herkend en behandeld. Nieuwe apparatuur en functioneel meubilair moeten daarnaast de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor kinderen, zwangere vrouwen, moeders en pasgeborenen verbeteren.

President Simons benadrukte dat de bevolking concreet moet profiteren van de ontwikkelingen in de olie- en gassector. “Niemand kan dit alleen. Het is belangrijk dat de bevolking daadwerkelijk profiteert van de ontwikkelingen in de olie- en gassector. Alleen dan heeft deze samenwerking echte betekenis”, zei zij. Ook riep zij zorgverleners op hoopvol te blijven: “We kunnen niet alles in één keer doen, maar stap voor stap bouwen we aan betere tijden en een beter ziekenhuis.”

Het project werd in 2024 aangekondigd bij het definitieve investeringsbesluit voor Blok 58. Simons bedankte TotalEnergies en APA Suriname voor hun maatschappelijke betrokkenheid en investering in de gezondheid van moeders en kinderen. Ook sprak zij haar waardering uit voor de begeleiding door IBT Engineering Consultants en Blik & Bruining Partners en voor aannemer Zhen Jiang No. 2 Construction Engineering Co., Ltd.