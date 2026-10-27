Advocaat Veira stapt naar rechter om uitzetting van 60 mennonieten te voorkomen

De uitzetting van 60 mennonieten die sinds januari 2026 vanuit Bolivia in Suriname verblijven, dreigt op korte termijn plaats te vinden. Advocaat Derrick Veira heeft dinsdag een spoed een kort geding ingediend om de uitzetting van de groep te stuiten.

De groep mennonieten verbleef in het Mazonia-gebied in het district Sipaliwini, waar zij zich bezighielden met grootschalige landbouwactiviteiten. De betrokkenen beschikken volgens hun advocaat over expertise op het gebied van landbouw en zijn naar Suriname gekomen in het kader van investeringsactiviteiten.

In een schrijven aan de autoriteiten heeft Veira namens een groep investeerders toegelicht dat zijn cliënten tijdelijk gebruik hadden gemaakt van domeingrond om de aanleg van infrastructuur te coördineren. Het ging daarbij om terrein dat nodig was voor de aanleg van een weg naar het aan hen toegewezen landbouwgebied.

Volgens de advocaat is de weg inmiddels in begaanbare staat, waardoor het tijdelijke gebruik van het domeinterrein niet langer noodzakelijk zou zijn.

In de brief werd aangegeven dat de cliënten vanaf maandag 19 oktober 2026 bezig zouden zijn met het verplaatsen van hun activiteiten naar het toegewezen landbouwgebied. Afhankelijk van de staat van de weg en eventuele onvoorziene omstandigheden zou de verhuizing uiterlijk een week in beslag nemen. Na afronding daarvan zou het tijdelijk gebruikte terrein weer volledig toegankelijk worden gemaakt voor de Staat Suriname.

Ondanks deze aangekondigde verplaatsing is de groep inmiddels geconfronteerd met uitzetting. Volgens de beschikbare informatie zijn 60 mennonieten, onder wie drie baby’s en ongeveer zeven kinderen tussen de twee en zeven jaar, ontruimd en overgebracht naar Kraka in Para. Zij zouden mogelijk op korte termijn op het vliegtuig worden gezet om uit Suriname te worden uitgezet.

Advocaat Veira heeft vanmorgen een kort geding ingediend om de voorgenomen uitzetting te voorkomen. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de rechter de zaak zal behandelen en of de uitzetting in afwachting van een rechterlijke beslissing wordt opgeschort.

De zaak roept vragen op over de omstandigheden waaronder de groep het land moet verlaten en over de juridische status van de landbouwactiviteiten in het Mazonia-gebied. Een rechterlijke uitspraak moet duidelijk maken of de uitzetting kan doorgaan.