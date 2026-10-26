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GezondheidNieuws uit SurinameUitgelicht

VIDEO: Ruim 7.000 SZF-zorgkaarten zonder vereiste toestemming verwerkt

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Een interne onderzoeksrapportage over het Staatsziekenfonds (SZF) in Suriname roept ernstige vragen op over de verwerking van duizenden zorgverzekeringskaarten zonder de vereiste toestemming van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Volgens de onderzoeksbevindingen zijn in 2024 en 2025 ruim 7.000 BAZO-kaarten buiten de voorgeschreven goedkeuringsprocedure ingevoerd en uitgeprint.

In onderstaande videoreportage ‘Wie gaf toestemming?’ worden niet alleen de afwijkingen blootgelegd, maar ook vermoedens van mogelijke verkoop van zorgkaarten en juridische adviezen die begin dit jaar aan de SZF-leiding zouden zijn uitgebracht.

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De reportage, afkomstig van het platform Tra Fas’ De, is gebaseerd op interne onderzoeksdocumenten waarin de normale procedure voor het verstrekken van BAZO-kaarten wordt beschreven.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is verantwoordelijk voor het beoordelen en goedkeuren van aanvragen. Vervolgens verwerkt het SZF de goedgekeurde gegevens, waarna de verzekeringskaarten worden aangemaakt en verstrekt. Uit het interne onderzoek zou echter blijken dat deze werkwijze bij duizenden kaarten niet is gevolgd.

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