Verdachte na maanden opgepakt voor schietpartij waarbij onschuldige jongeman werd geraakt

De 37-jarige Giovanni P., bekend als ‘Mandilla’, is na drie maanden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij aan de Jaqlinaweg en de Andreasweg in Suriname. Daarbij werd in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 juli 2026 een onschuldige 19-jarige voorbijganger in zijn linkerdijbeen geraakt. Ook zou de verdachte op een andere man hebben geschoten.

De gewonde jongeman, Ivanildo, was bij zijn neef op bezoek geweest en liep terug naar huis. Terwijl hij over de Jaqlinaweg liep, hoorde hij iemand gillen. Toen hij zich omdraaide, klonk een schot en voelde hij direct een branderig gevoel aan zijn dijbeen.

Hij zocht een veilig heenkomen aan de kant van een voetbalveld. Omstanders verleenden eerste hulp en bonden de wond met een doek af om ernstig bloedverlies te voorkomen.

Het slachtoffer had een schotwond aan de voorzijde van zijn linkerdijbeen en werd per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gebracht. De politie van Latour werd via het Command Center naar de locatie gestuurd en trof daar een menigte aan.

Een man die de politie had ingeschakeld, verklaarde dat kort daarvoor een vechtpartij had plaatsgevonden in de omgeving van de Andreasweg en de Jaqlinaweg. Volgens hem was een man die hij kende als Mandilla in een blauwe Toyota Yaris aangekomen. Deze zou een vuistvuurwapen tevoorschijn hebben gehaald en in verschillende richtingen hebben geschoten. De melder verklaarde in totaal vijf schoten te hebben gehoord.

Uit het politieonderzoek kwam naar voren dat de schutter vervolgens naar de Andreasweg zou zijn gereden. Daar zou hij bij een woning zijn gestopt en hebben geschoten op de 38-jarige Lorenzo, die voor zijn inrit stond. Lorenzo werd niet geraakt. Volgens zijn verklaring zaten de verdachte en een vrouw tijdens de beschieting in de auto. Na het schot reed de verdachte weg.

Twee getuigen verklaarden eveneens Mandilla te hebben herkend in de blauwe Toyota Yaris. Volgens hen had hij vanuit het voertuig vier keer geschoten aan de Jaqlinaweg en vervolgens ook op Lorenzo aan de Andreasweg. Bij het onderzoek ter plaatse vond de politie geen hulzen. Ook werden in de directe omgeving geen bewakingscamera’s aangetroffen die bruikbare beelden van het incident konden opleveren.

Na opsporingswerk werd Giovanni P. alsnog aangehouden. Hij was precies drie maanden uit handen van de politie gebleven. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld op verdenking van poging tot moord, poging tot doodslag en zware mishandeling met voorbedachten rade.