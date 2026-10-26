Tweede vrouw aangehouden voor verspreiding intieme video van ondernemer ‘Rosco’

De politie van Santodorp heeft zondag 25 oktober een tweede vrouw aangehouden in de zaak rond de verspreiding van een intieme video van de Surinaamse ondernemer C.S., alias ‘Rosco’. Het gaat om de verdachte J.F., die volgens het Korps Politie Suriname vermoedelijk betrokken is geweest bij het verspreiden van de beelden.

Bij haar aanhouding heeft de afdeling Digitale Recherche twee mobiele telefoons in beslag genomen voor nader onderzoek. J.F. is na haar voorgeleiding en afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Een dag eerder werd de vrouwelijke verdachte N.F. al aangehouden. De ondernemer had op woensdag 21 oktober aangifte gedaan nadat een privévideo van hem en zijn vriendin op grote schaal was verspreid via sociale media en WhatsApp.

Volgens zijn verklaring was het filmpje uitsluitend bedoeld voor privégebruik binnen zijn relatie. Hij zou de beelden via Snapchat per ongeluk naar N.F. hebben gestuurd, doordat haar naam in zijn contactenlijst vlak bij die van zijn vriendin stond. Na de verspreiding kregen de ondernemer en zijn vriendin te maken met negatieve reacties en beledigende berichten.

Welke rol J.F. precies zou hebben gespeeld, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar de verspreiding van het beeldmateriaal en de mogelijke betrokkenheid van andere personen wordt voortgezet.