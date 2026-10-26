Taxichauffeur mishandeld en met schaar bedreigd; vrouw gaat ook op politiebureau tekeer

Een taxichauffeur is zondagochtend aan de Asraf Safoeralaan in Suriname mishandeld en met een schaar bedreigd door een vrouwelijke passagier. De 36-jarige M.W. liep een snijwond aan zijn neus en een zwelling achter zijn linkeroor op. De verdachte, de 30-jarige Iraida V., zou zich later ook op het politiebureau agressief hebben gedragen. Zij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Vernomen wordt dat de chauffeur via de app van het taxibedrijf waarbij hij is aangesloten de opdracht kreeg een klant op te halen bij Go2 aan de Martin Luther Kingweg. Daar trof hij de vrouw aan, die hij kende als ‘Barbie’. Ze stapte in en vertelde hem dat ze samen een biertje zouden drinken. Nadat ze twee blikken Parbo-bier had gekocht, reden ze richting Lelydorp, waar ze zou wonen. Volgens de verklaring van de chauffeur kwam de vrouw op enig moment na ongeveer tien minuten terug met een man. Vervolgens werd de rit voortgezet richting de Dambrandesgracht.

Ter hoogte van de Asraf Safoeralaan kregen de vrouw en de man volgens de chauffeur ruzie. De man vroeg hem te stoppen, zodat hij kon uitstappen. Voordat hij het voertuig verliet, zou hij de vrouw meerdere keren met gebalde vuisten in het gezicht hebben geslagen. Nadat de man was uitgestapt, zou de vrouw zich tegen de chauffeur hebben gekeerd en hem zonder aanleiding hebben geslagen. Daarbij liep hij een snijwond aan zijn neus op. Vervolgens stapte ook zij uit.

Toen de chauffeur haar achternaging om de openstaande ritprijs van SRD 1.200 te innen, zou zij een schaar uit haar schoudertas hebben gehaald en hem met de dood hebben bedreigd. Ze zou hebben gezegd dat ze hem zou doodsteken als hij dichterbij kwam. De chauffeur hield daarop afstand. Kort daarna arriveerde een collega van hetzelfde taxibedrijf, op wiens advies hij aangifte deed.

De politie constateerde een snijwond aan de linkerkant van zijn neus en een zwelling achter zijn linkeroor. De chauffeur kreeg een geneeskundige verklaring en werd voor verdere medische behandeling verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Tijdens het onderzoek meldde de vrouw zich bij de politie, maar zij weigerde haar persoonsgegevens te verstrekken. Volgens de politie liep ze waggelend en rook haar adem sterk naar alcohol en/of andere bedwelmende middelen. Ze werd ter ontnuchtering in de politiewacht geplaatst.

Daar zou zij zich vervolgens agressief hebben gedragen. Volgens de politie trok ze met kracht een gordijn los, waardoor het scheurde, en gooide ze kogelwerende vesten van de schappen op de grond. Vervolgens zou zij op de vesten hebben gespuugd. Ook zou ze de aanwezige politiemensen hebben uitgescholden en hebben geprobeerd een verbalisant met een stoel te slaan. Een politieman wist haar de stoel afhandig te maken. Daarnaast zou zij opnieuw bedreigende uitlatingen hebben gedaan aan het adres van de chauffeur.

De vrouw wordt verdacht van mishandeling, bedreiging en vernieling. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld en ondergebracht in het vrouwencellenhuis bij Geyersvlijt.