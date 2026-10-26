Rechter: Wendy Jap-A-Joe moet binnen 24 uur pand TAS uit

Wendy Jap-A-Joe heeft een zware juridische nederlaag geleden in haar strijd met de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). De rechter heeft vandaag bepaald dat zij zich niet langer namens de organisatie mag gedragen of werkzaamheden voor de autoriteit mag uitvoeren. Bovendien moet zij binnen 24 uur het TAS-gebouw verlaten, samen met haar beveiligers.

Houdt zij zich niet aan de opgelegde maatregelen, dan riskeert zij forse dwangsommen die kunnen oplopen tot miljoenen Surinaamse dollars.

De beslissing werd maandag uitgesproken door rechter Robert Praag, die zich moest buigen over twee kortgedingen tussen Jap-A-Joe en de TAS. Beide partijen hadden juridische stappen tegen elkaar ondernomen. De rechter besloot de zaken gezamenlijk te behandelen en kwam uiteindelijk tot een uitspraak die in het nadeel van Jap-A-Joe uitviel.

Een belangrijk onderdeel van het vonnis is dat Jap-A-Joe geen enkele handeling meer namens de TAS mag verrichten. Daarmee wordt haar de mogelijkheid ontnomen om nog als vertegenwoordiger van de telecomautoriteit op te treden. Wanneer zij dit verbod overtreedt, kan haar een dwangsom worden opgelegd die uiteindelijk maximaal SRD 1 miljoen kan bedragen.

Ook over haar aanwezigheid in het gebouw heeft de rechter duidelijkheid geschapen. Jap-A-Joe krijgt slechts 24 uur de tijd om samen met haar beveiligers het pand te verlaten. Binnen diezelfde periode moet zij bovendien alle zaken die verband houden met haar werkzaamheden overdragen. Voor iedere dag dat zij deze overdracht niet uitvoert, geldt een dwangsom van SRD 5.000, met een maximum van eveneens SRD 1 miljoen.

Een ander belangrijk punt in het conflict is de arbeidsovereenkomst waarop Jap-A-Joe zich beroept. De rechter heeft besloten dat deze overeenkomst voorlopig geen werking heeft, zolang niet juridisch is vastgesteld of het contract rechtsgeldig is. Over de uiteindelijke geldigheid van de arbeidsovereenkomst is dus nog geen definitieve beslissing genomen.

De rechtszaak die Jap-A-Joe zelf tegen de TAS had aangespannen, leverde haar evenmin het gewenste resultaat op. Haar eisen werden afgewezen en zij moet ook de proceskosten van die procedure betalen. De TAS kreeg daarentegen in de tegen haar aangespannen zaak de opgelegde verboden en verplichtingen toegewezen.

Jap-A-Joe kan de uitvoering van het vonnis niet tegenhouden door alleen een rechtsmiddel tegen de uitspraak in te stellen. De rechter heeft namelijk bepaald dat de beslissingen onmiddellijk mogen worden uitgevoerd. Dat betekent dat de termijn van 24 uur gewoon geldt, ook wanneer de juridische strijd wordt voortgezet.