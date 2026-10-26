Ramautarsing: “Alle ministers zijn gemiddeld meer dan zes keren op reis; president tien keer”

Econoom Winston Ramautarsing vindt dat de overheid kritisch moet kijken naar de uitgaven op de staatsbegroting voor het komende jaar. Volgens hem kan door verspilling, onnodige uitgaven en verwennerij binnen het overheidsapparaat aan te pakken, miljarden Surinaamse dollars worden bespaard.

Eén van de zaken die hij noemt, zijn de dienstreizen van de president, vicepresident en ministers.

“Alle ministers zijn gemiddeld meer dan zes keren op reis geweest in die vijftien maanden. Het was nergens voor nodig. Misschien een enkele wel, maar waarom moet de president tien keer op reis zijn geweest? Ze is al tien keer op reis geweest. Ze heeft zelf Santokhi volgensmij al overtroffen…die zo reislustig was. Er valt dus genoeg te bezuinigen”, zei Ramautarsing in een interview op radio Keti Koti.

De econoom voerde aan dat er ook enorm bezuinigd kan worden op de 18 buitenlandse diplomatieke posten van Suriname. Enkele van deze posten, waaronder in Zwitserland en Marokko, hebben volgens hem geen enkele functie.

“En toch blijven we het doen. We blijven mensen accommoderen en geld uitgeven in het buitenland. Terwijl dingen gewoon tegenwoordig met Apps en elektronisch worden gecommuniceerd. Er zijn zoveel posten die je een jaar kan uitstellen of misschien helemaal kan afschaffen”, stelde hij.

Volgens de econoom valt het op dat het overheidsapparaat aan de ene kant overvol is, maar de overheid nog steeds een tekort heeft aan kader. “Die overvolle delen waar mensen niet functioneren, die kan je toch makkelijk eruit zetten en middels een overgangsregeling de mensen trainen voor de private sector. En die mensen gaan dan het dubbele verdienen als ze buiten de overheid gaan”, aldus Ramautarsing.