Opstand in cellenhuis na poging om marihuana binnen te smokkelen

In het cellenhuis van politiebureau Houttuin in Suriname is zondag een opstand uitgebroken onder arrestanten. De onrust ontstond nadat een 16-jarige jongen, die op bezoek kwam, werd betrapt op het binnenbrengen van een hoeveelheid marihuana.

Vernomen wordt dat één van de arrestanten zijn minderjarige zoon aangezet om de drugs tijdens het bezoek van zondag het cellenhuis binnen te smokkelen. De jongen werd betrapt en aangehouden.

Dit leidde vervolgens tot onrust en een opstand onder de arrestanten. Er werd met afval en water gesmeten naar de politie.

Naar aanleiding van de situatie werd de Quick Response Team (QRT) ingeschakeld om assistentie te verlenen. Ook werden aanvullende maatregelen getroffen om de situatie onder controle te krijgen.

Niet lang daarna was de situatie onder controle. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de drugssmokkelaar in verzekering gesteld.

Het Korps Politie Suriname (KPS) doet een dringend beroep op de samenleving om zich tijdens arrestantenbezoek aan politiebureaus strikt te houden aan de geldende regels en geen verboden goederen mee te nemen voor ingesloten personen.