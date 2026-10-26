Nederlander overvallen tijdens hulp aan verkeersslachtoffer in Paramaribo

Een 50-jarige Nederlander is in de nacht van zondag op maandag overvallen en beroofd bij het scholencomplex aan de Passiebloemstraat in Suriname. Het slachtoffer, I.R., was gestopt om hulp te verlenen aan een verkeersslachtoffer toen twee criminelen hem aanvielen.

Vernomen wordt dat I.R. naar het slachtoffer op het wegdek liep en op een onbewaakt moment van achteren werd aangevallen. Een van de overvallers was gewapend met een vuistvuurwapen.

De rovers rukten zijn tas weg, met daarin een laptop, een camera, AirPods, 700 euro, SRD 8.000 en belangrijke documenten. Ook maakten zij waardevolle sieraden en een Rolex-horloge buit. Na de beroving vluchtten de daders op een bromfiets, vermoedelijk van het merk Dayang.

De Nederlander werd rond middernacht door de politie aangetroffen op de kruising van de Jagernath Lachmonstraat en de J.A. Pengelstraat. De politie van Herman Gooding werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de daders wordt gewerkt.