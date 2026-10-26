Miranda over 17 beveiligers minister Landveld: “Zeventien? Je bent geen president!”

Bennie Miranda kan zich niet voorstellen dat TCT-minister Raymond Landveld zeventien personen nodig zou hebben voor zijn beveiliging. De socialemediababbelaar stelt dat ministers voldoende zouden moeten hebben aan maximaal drie tot vier beveiligingsambtenaren.

“Zeventien? Je bent geen president! Ik begrijp niet wat er met deze mensen gebeurt. Het kan toch niet”, zei Miranda in een interview op Sign-in tv.

Afgelopen week gaf Justitieminister Harish Monorath aan dat hij Landveld en andere ministers mondeling al heeft geïnformeerd over het afbouwen van het aantal politieambtenaren dat bij hoogwaardigheidsbekleders is geplaatst. Volgens Monorath brengt de inzet van politieambtenaren voor de beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders hoge kosten met zich mee.

Naast de salarissen moet het ministerie van Justitie en Veiligheid in Suriname ook maandelijks 200 overuren en voedingsgelden per politieambtenaar betalen. De terugplaatsing van politieambtenaren naar de reguliere dienst vindt stapsgewijs plaats.

Miranda vindt dat haast alle politici flink misbruik maken van privileges. Het feit dat Landveld dat ook doet, kwam voor hem als een verrassing, aangezien hij de TCT-minister juist altijd zag als een eerlijk, oprecht en transparant persoon.

“Dan komt men ons zeggen dat we moeten bezuinigen. Alleen het volk moet dus bezuinigen? Dan komt de president ook nog zeggen dat ze een paar nieuwe auto’s nu gaat kopen. Neen, deze mensen zijn niet goed. Waarom moet het volk alleen bezuinigen?

Een minister ontvangt al bijna 200.000 SRD plus gratis privileges. Dan moet de overheid nog auto’s voor ze kopen, een huis voor ze huren. EBS, SWM, Telesur…alles is gratis. Dan a volk e dede!”, aldus Miranda.