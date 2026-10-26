VIDEO: Meerdere gewonden bij aanrijding tussen drie voertuigen in Paramaribo

Bij een aanrijding tussen drie voertuigen op de kruising van de Zwartenhovenbrugstraat en de Keizerstraat in Suriname zijn maandagochtend meerdere personen gewond geraakt. Een van de betrokken voertuigen was een dienstwagen van de politie, die met loeiende sirene en zwaailichten door rood reed. Verschillende betrokkenen zijn per ambulance afgevoerd.

De Surinaamse politie ontving rond 08.00 uur een melding van de aanrijding. Volgens de politie reden kort voor de botsing een Toyota Yaris en een Toyota Hilux-pick-up over de Keizerstraat, vanuit de richting van de Jodenbreestraat naar de Frederik Derbystraat. Tegelijkertijd naderde een SsangYong Musso van de afdeling Recherche Regio Midden de kruising via de Zwartenhovenbrugstraat, vanuit de richting van de Dr. Sophie Redmondstraat naar de Nassylaan.

Bij het oprijden van de kruising zou de agent achter het stuur onvoldoende voorzorgsmaatregelen hebben getroffen ten opzichte van het verkeer op de Keizerstraat. Volgens de eerste bevindingen stond het verkeerslicht op rood voor het verkeer op de Zwartenhovenbrugstraat en op groen voor het verkeer op de Keizerstraat. Dat is ook te zien in onderstaand filmpje:

De Toyota Yaris werd bestuurd door de 46-jarige security officer Brayen Isaacs. Zijn auto liep aanzienlijke schade op aan de voor- en achterzijde en aan beide zijkanten. Isaacs klaagde over pijn over zijn hele lichaam en werd uiteindelijk per ambulance afgevoerd.

De Toyota Hilux-pick-up, bestuurd door de 38-jarige ondernemer Munesh, liep schuur- en deukschade aan de linkerzijde op. Een vrouwelijke inzittende, van wie de persoonsgegevens nog niet bekend zijn, klaagde eveneens over pijn over haar hele lichaam.

Ook het politievoertuig raakte beschadigd. De voorste stootbalk, motorkap, grille en koplampen liepen schade op. De meerijdende politieagenten klaagden over pijn over hun hele lichaam en werden eveneens per ambulance afgevoerd.

De politie van Centrum heeft de aanrijding onderzocht.