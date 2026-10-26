Man dood na botsing busje tegen elektriciteitsmast aan de Wayamboweg

Bij een ernstig verkeersongeval aan de Wayamboweg in Suriname, is zondagavond een man om het leven gekomen. Volgens een getuige die met de redactie van Waterkant sprak, wordt een tweede inzittende nog vermist.

De Surinaamse politie kreeg rond 19.15 uur de melding van het ongeval. Volgens de eerste informatie botste een Toyota Hiace-busje ter hoogte van Club 100 in Jarikaba tegen een elektriciteitsmast, waarna het voertuig in een trens belandde.

Op beelden van de locatie is te zien dat het wit-rode busje schuin met de voorzijde in het water ligt (foto). De voorkant en het dak boven de cabine zijn zwaar beschadigd. Op de berm naast de trens liggen een transformator en onderdelen van de elektriciteitsvoorziening.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek volgens de voorlopige informatie dat een van de inzittenden ter plaatse was overleden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om een Cubaanse man. Omdat een tweede inzittende niet werd aangetroffen, werd de brandweer ingeschakeld om naar deze persoon te zoeken.

De politie van Jarikaba schakelde daarnaast het Forensische Opsporingsteam in voor onderzoek. Ook werden een arts, een uitvaartbedrijf en een sleepbedrijf ingeschakeld. Het sleepbedrijf moet het voertuig bergen.

De precieze toedracht van het ongeval is nog niet bekend. Over de afloop van de zoekactie is vooralsnog geen nadere informatie beschikbaar.