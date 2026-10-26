FC Passion opnieuw kampioen Copa Comtjie en wint SRD 90.000

FC Passion heeft voor de tweede keer op rij de Copa Comtjie in Suriname gewonnen. In de finale van de editie van 2026 versloeg de ploeg FC Livo na verlenging met 2-1. De ongeslagen kampioen verzekerde zich daarmee van de hoofdprijs van SRD 90.000 en de kampioenstrofee.

De finalisten hielden elkaar in de reguliere speeltijd in evenwicht. Bij rust stond het 1-1 en ook na het laatste fluitsignaal van de reguliere speeltijd was die stand onveranderd. In de verlenging trok FC Passion alsnog de overwinning naar zich toe.

Aloeboetoe Rovanio speelde een doorslaggevende rol door beide doelpunten van FC Passion voor zijn rekening te nemen. Guillermo Linger maakte het doelpunt voor FC Livo. De verliezend finalist eindigde als tweede en ontving SRD 25.000 en een trofee.

Naast de landstitel van het toernooi vielen meerdere individuele onderscheidingen bij FC Passion. Rovanio werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) en ontving daarvoor SRD 2.500 en een trofee. Zijn ploeggenoot Jonathan Fonkel werd verkozen tot beste doelman, eveneens goed voor SRD 2.500 en een trofee.

Ook coach Dwayne Dompig van FC Passion viel in de prijzen. Hij werd uitgeroepen tot beste coach van de Copa Comtjie 2026.

De topscorerstitel ging naar Dimitrio Andro van FC Livo. Met elf doelpunten eindigde hij bovenaan de doelpuntenlijst. Zijn prestatie leverde hem SRD 5.000 en een trofee op.

Ook in de andere leeftijdsklassen werden kampioenen gekroond. FC Bigi Miera won de titel in de 35+-klasse, terwijl FC Campari Boys zich tot kampioen van de 40+-klasse kroonde. In de U18-klasse eindigde FC Youth Excel op de eerste plaats.