Boutique Hotel Peperpot wordt Peperpot Nature Resort en breidt aanbod uit

Boutique Hotel Peperpot in Commewijne gaat sinds 15 oktober verder onder de naam Peperpot Nature Resort. De naamswijziging volgt op investeringen in accommodaties, natuuractiviteiten, horeca en bereikbaarheid. Met het uitgebreidere aanbod richt het resort op de voormalige koffieplantage zich op zowel bezoekers uit Suriname als internationale gasten.

Volgens het resort zijn de afgelopen periode accommodaties toegevoegd en bestaande kamers verbeterd. Ook bezoekers die niet blijven overnachten, kunnen er terecht. De Koffieloods biedt mogelijkheden voor koffie en lunch, terwijl restaurant Pepre Patu zich richt op uitgebreider tafelen. Het resort wil de kwaliteit en het aanbod van zijn horeca verder ontwikkelen.

Een belangrijk onderdeel van de vernieuwing is de verbinding met het aangrenzende Peperpot Natuurpark. De eigen toegangsroute vanaf het resort naar de officiële ingang van het park is volledig vrijgemaakt. Momenteel wordt gewerkt aan de verharding van dit traject, zodat het ook tijdens de regentijd beter begaanbaar blijft.

Daarnaast is de kanoroute opnieuw vrijgemaakt en is een plek voor vogelliefhebbers ingericht. Daarbij is met lokale partners gekeken hoe de omgeving aantrekkelijk kan worden gemaakt voor vogelsoorten die van nature in het gebied voorkomen. Volgens het resort staat respect voor de natuur bij deze ontwikkelingen centraal.

Ook de bereikbaarheid krijgt aandacht. Het resort meldt dat het de zandweg naar Peperpot inmiddels wekelijks egaliseert. Verder wordt samengewerkt met lokale gidsen, touroperators en restaurants om bezoekers meer mogelijkheden te bieden om Commewijne en de omgeving te ontdekken, onder meer per fiets en vanaf het water.

Met de nieuwe naam introduceert Peperpot ook een nieuwe visuele identiteit. Het botanische beeldmerk combineert de faya lobi, de kofiemama en de koffieboon, die volgens het resort verwijzen naar verbinding, bescherming en de geschiedenis van de plantage. De nieuwe huisstijl wordt de komende periode doorgevoerd op het terrein en in de communicatie.

De historische plantagegebouwen en de verhalen over het verleden blijven onderdeel van de beleving. Voor gasten met een Surinaams paspoort biedt het resort tot en met 31 december 2026 een ‘Local Deal’ met 15 procent korting op hun verblijf.