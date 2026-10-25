Vrouw (22) giet hete olie over gezicht en lichaam vriend na ontdekking berichten van andere vrouwen

Een 22-jarige vrouw is door de politie in Suriname aangehouden nadat zij haar vriend tijdens een ruzie met pepperspray zou hebben bespoten en vervolgens hete olie over zijn gezicht en bovenlichaam zou hebben gegoten. De man liep daarbij brandwonden op en moest in het ziekenhuis worden opgenomen.

Volgens het voorlopige onderzoek van de politie ontstond de ruzie nadat de vrouw, A.L., vermoedelijk berichten van andere vrouwen op de mobiele telefoon van haar vriend had ontdekt. De vondst leidde tot een confrontatie tussen het koppel, waarbij de situatie ernstig uit de hand liep.

Tijdens de ruzie zou de vrouw eerst pepperspray in het gezicht van haar vriend hebben gespoten. Vervolgens zou zij hete olie over zijn gezicht en bovenlichaam hebben gegoten. Het slachtoffer liep hierdoor brandwonden op en werd voor verdere behandeling en verpleging in het ziekenhuis opgenomen.

Naar aanleiding van het incident werd aangifte gedaan tegen A.L. De politie van Santodorp stelde een onderzoek in en hield de 22-jarige verdachte op vrijdag 23 oktober aan. Zij wordt verdacht van zware mishandeling, poging tot zware mishandeling en mishandeling.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) is de vrouw hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.