Verdachte doodschieten gouddelver (34) beroept zich op zelfverdediging en wordt bij aankomst mishandeld

De man die afgelopen vrijdag werd doodgeschoten op een goudconcessie in het Snesi Bergi-gebied in Suriname, is een man bekend als Valentino Afoeman. De verdachte, L.Z., alias Akafiek, die na het schietincident op de vlucht was geslagen, is inmiddels aangehouden door de Surinaamse politie.

Volgens de verkregen informatie ging aan de schietpartij een woordenwisseling tussen de verdachte en het slachtoffer vooraf, die uitmondde in een gewelddadige confrontatie. Tijdens de confrontatie werd Valentino door een schot getroffen. Hij zou van achteren zijn beschoten en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De verdachte stelt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Volgens hem was het slachtoffer gewapend met een houwer. Op een foto die na het incident is gemaakt, is naast het lichaam van het slachtoffer inderdaad een houwer te zien. Onder welke omstandigheden het fatale schot precies is gelost en of daadwerkelijk sprake was van zelfverdediging, moet nog uit het politieonderzoek blijken.

L.Z. werd zaterdagmiddag samen met het stoffelijk overschot van Valentino per vliegtuig vanuit het binnenland overgebracht naar vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo. Bij aankomst liep de situatie uit de hand toen de verdachte door een groep personen, vermoedelijk familieleden en kennissen van het slachtoffer, werd aangevallen en flink mishandeld.

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de verdachte door meerdere personen wordt mishandeld. Opmerkelijk is dat dit gebeurde terwijl leden van de afdeling Kapitale Delicten ter plaatse aanwezig waren.

Politiewoordvoerder Elskamp heeft aan de media laten weten dat de politie ook de mishandeling van de verdachte in onderzoek heeft. Het is vooralsnog niet bekend of in verband met deze mishandeling personen zijn aangehouden.

Een familielid van het slachtoffer heeft inmiddels via sociale media gereageerd op de gebeurtenissen. Zij spreekt de lezing tegen dat er voorafgaand aan de schietpartij een woordenwisseling zou hebben plaatsgevonden. Volgens haar was er helemaal geen sprake van ruzie tussen Valentino en de verdachte.

Zij stelt dat haar oom, die hard werkte om zijn gezin te onderhouden, op laffe wijze om het leven is gebracht door iemand die de familie uit dezelfde buurt kent. Ook zou het lichaam van Valentino bijna 24 uur op de grond hebben gelegen.

De politie onderzoekt de precieze toedracht van de dodelijke schietpartij en de omstandigheden waaronder de verdachte bij aankomst op Zorg en Hoop werd mishandeld.