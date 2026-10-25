Twee woningen volledig verwoest door brand; kind zou met vuur hebben gespeeld

Twee woningen aan de IJzerhartstraat in Suriname zijn zaterdagavond volledig door brand verwoest. Het vuur ontstond vermoedelijk doordat een kind met vuur speelde en sloeg vervolgens over naar een naastgelegen woning. Beide huizen gingen met de volledige inboedel verloren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De brand ontstond in een houten laagbouwwoning die werd bewoond door de 67-jarige O.P. en vijf andere personen. Het vuur verspreidde zich vervolgens naar de naastgelegen hoogbouwwoning, die bestond uit een stenen benedenverdieping en een houten bovenverdieping. In deze woning woonde een 79-jarige vrouw.

Volgens O.P. bevond zij zich op het moment van de brand bij haar buurvrouw, die tevens een familielid is. Op een gegeven moment kwam een van haar kleinkinderen naar haar toe gerend. Het kind vertelde dat haar broer met vuur aan het spelen was en dat de woning inmiddels in brand stond.

Het vuur greep snel om zich heen en sloeg over naar de woning van de buurvrouw. Beide woningen werden volledig in de as gelegd, waarbij ook de gehele inboedel verloren ging.

De brandweer rukte uit om het vuur te bestrijden. Ook de afdeling Forensische Opsporing (FO) werd ingeschakeld om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.

Uit de eerste informatie blijkt dat beide woningen waren aangesloten op het elektriciteitsnet. Of het spelen met vuur daadwerkelijk de brand heeft veroorzaakt, moet nog uit onderzoek blijken.

De politie van Herman Gooding is belast met het verdere onderzoek.