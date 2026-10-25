Ondernemer verstuurt per ongeluk intieme video naar verkeerde vrouw; verdachte aangehouden na verspreiding

Een ondernemer in Suriname die per ongeluk een intieme video van zichzelf en zijn 26-jarige vriendin naar de verkeerde persoon stuurde, heeft aangifte gedaan nadat de beelden op grote schaal werden verspreid via sociale media. De politie van Santodorp heeft zaterdag 24 oktober de vrouwelijke verdachte N.F. aangehouden op verdenking van het verspreiden van het privéfilmpje.

Volgens de politie deed de ondernemer C.S. op woensdag 21 oktober aangifte. Hij verklaarde dat de video uitsluitend bedoeld was voor privégebruik binnen zijn relatie met zijn vriendin S.A.M. Bij het versturen via Snapchat ging het vermoedelijk mis, doordat de naam van de verdachte N.F. in zijn contactenlijst vlak bij die van zijn vriendin stond. Hierdoor zou hij de beelden onbedoeld naar de verkeerde persoon hebben gestuurd.

De intieme beelden werden vervolgens op grote schaal verspreid via verschillende sociale mediaplatforms en WhatsApp. Dat had vervelende gevolgen voor de ondernemer en zijn vriendin. Beiden kregen te maken met een stroom aan negatieve reacties en beledigende berichten.

De ondernemer kreeg later informatie dat iemand de video met een andere mobiele telefoon had opgenomen om de beelden verder te kunnen verspreiden. Daarop besloot hij de zaak bij de politie aan te kaarten en verzocht hij om strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke persoon.

Het onderzoek leidde zaterdag tot de aanhouding van N.F. op haar woonadres aan de Uthopiaweg. De vrouw wordt ervan verdacht het intieme beeldmateriaal zonder toestemming verder te hebben verspreid. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij door de politie in verzekering gesteld.

Bij de aanhouding werd ook de mobiele telefoon van de verdachte in beslag genomen. Het toestel zal door de afdeling Digitale Recherche worden onderzocht om meer duidelijkheid te krijgen over de verspreiding van de beelden en de mogelijke betrokkenheid van de verdachte.

De politie zet het onderzoek voort.