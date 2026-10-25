Mathoera: “Hele strijd bij TAS gaat om machtsposities”

Parlementariër Krishna Mathoera vindt dat de kwestie rond de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) laat zien hoe coalitiepartijen strijden om invloedrijke posities binnen parastatale bedrijven. Volgens haar dreigen partijpolitieke belangen daarbij zwaarder te wegen dan de deskundigheid van kandidaten en het belang van het land.

De politica stelt dat deze strijd vooral zichtbaar is bij bedrijven waar veel geld binnenkomt en benadrukt dat dit verschijnsel zich ook tijdens de vorige regeerperiode heeft voorgedaan. Dit willen we niet met onze instituten in Suriname. En die hele strijd bij die instituten gaat om machtsposities… wie, welke partij heeft de meest belangrijke posities in het land. Zonder te kijken naar competenties en wat in het belang is van het land”, zei Mathoera in een interview op TBN.

Zij vindt het vooral ook jammer dat deze zaak nu op het bord van de rechter is geschoven, terwijl het een politiek probleem is dat met gezag van president Jennifer Simons opgelost had moeten worden.

De VHP’er voerde aan dat de regering bij de invulling van posities bij parastatale bedrijven niet slechts moet kijken naar de politieke voordrachten. Het moet volgens haar juist gaan om competente en geschikte mensen die op basis van vacatures binnenkomen.

Mathoera benadrukt dat TAS een belangrijke toezichthoudende rol vervult binnen de telecommunicatiesector. Volgens haar is de autoriteit ook van groot belang bij de behandeling van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB), waarin TAS een belangrijke taak heeft.

“Want we gaan geen communicatie kunnen beluisteren in onderzoeken als TAS haar werk niet heeft gedaan. Dus het is in het belang van de veiligheid van het land. Maar als daar op dit niveau strijd wordt gevoerd om functies, dan vind ik het heel jammer”, aldus de parlementariër.

De volksvertegenwoordiger vindt dat president Simons eerder had moeten ingrijpen in het conflict tussen de Raad van Commissarissen (RvC) en directeur Wendy Jap-A-Joe. “Vanuit het hoogste niveau, het niveau van de president. Maar men heeft het gewoon daar laten sudderen, waardoor het uiteindelijk zover is gekomen.

Dit is niet alleen imagoverlies voor de TAS, maar voor de hele regering en Suriname. Het is niet dat deze zaak niet bekend was bij de president of vicepresident. Die zaak is allang bekend. Men is al maanden bezig met TAS. Dan had men allang moeten ingrijpen en met de partijen moeten praten. Nu het kalf verdronken is, dempt men de put”, aldus Mathoera.

Ondertussen is bekend dat de rechter maandag om 13.45 uur uitspraak doet in twee kortgedingen over de leiding van TAS. Tijdens de behandeling op zondag, die ruim tweeënhalf uur duurde, bereikten de partijen geen schikking. De RvC vraagt onder meer om onmiddellijke overdracht van bedrijfsmiddelen en gegevens en een toegangsverbod voor Wendy Jap-A-Joe. Haar advocaten betwisten de bevoegdheid van de raad om namens TAS op te treden en stellen dat zij op grond van haar arbeidsovereenkomst nog altijd rechten heeft.