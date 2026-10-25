In zwembad terechtgekomen 1-jarig kindje overleden

Het kindje dat vrijdag 23 oktober in een zwembad bij een woning in Suriname terechtkwam en daarna werd gereanimeerd, is overleden. Dat melden meerdere bronnen aan de redactie van Waterkant.Net.

Het incident vond plaats in een zijstraat van de Tout Lui Fautkanaal Middenweg. Daar zou het jongetje A.W. van één jaar en drie maanden oud, vrijdag in een zwembad bij een woning terecht zijn gekomen.

Via een arts werd een ambulance ingeschakeld. Ook de politie van Livorno werd op de hoogte gesteld. De ambulance vertrok na aankomst direct met het kindje dat gereanimeerd moest worden.

De precieze omstandigheden waaronder het jongetje in het zwembad terechtkwam, zijn nog niet bekend. Zijn lichaam is inmiddels vrijgegeven.