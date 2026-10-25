Garage met drie e-bikes en vijftien matrassen uitgebrand; eigenaar vermoedt brand door opladen e-bike

Bij een brand in een woning aan Green View Lake 2 in Suriname is in de nacht van vrijdag op zaterdag een garage met de daarin aanwezige inboedel volledig afgebrand. De eigenaar vermoedt dat de brand is ontstaan tijdens het opladen van een elektrische fiets (e-bike).

Brandweervoorlichter Olton Pinas bevestigt tegenover de redactie van Waterkant.Net dat het gaat om een hoogbouwwoning waarvan de garage volledig door het vuur is verwoest.

Bij de brand gingen onder meer vijftien matrassen, drie elektrische fietsen en diverse huishoudelijke goederen verloren.

De 46-jarige eigenaar, A.G., was op het moment van de brand aanwezig. Hij vermoedt dat het vuur is ontstaan tijdens het opladen van een van de e-bikes. De exacte oorzaak van de brand is echter nog niet vastgesteld.

Bij het incident hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet van de Energiebedrijven Suriname (EBS), maar was niet tegen brand verzekerd.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse om onderzoek te verrichten.