Cedric van Samson heeft voorlopig geen ambitie voor VHP-voorzitterschap

VHP-parlementariër Cedric van Samson heeft vooralsnog geen ambitie om voorzitter te worden van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). “Nu nog niet. In de toekomst zullen we nog zien wat het brengt. Ik kan mijn krachten geven op elk andere manier. In het hoofdbestuur kan ik wel in participeren, maar dingen naar het voorzitterschap is nog niet voor mij”, zei Van Samson in een interview op Stanvaste radio.

Het is ondertussen bekend dat oud-minister Armand Achaibersing zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap. Daarnaast bestaat de kans dat Glenn Oehlers en Asiskumar Gajadien zich als voorzitterskandidaten zullen aandienen.

Van Samson wil zich in deze fase echter niet uitspreken over wie hij graag als de volgende voorzitter van de VHP zou zien. Hoewel hij als lid van De Nationale Assemblee (DNA) stemrecht heeft bij de verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter, zal zijn uiteindelijke keuze mede afhangen van het standpunt van de structuren die hij vertegenwoordigt.

Volgens de parlementariër is het bovendien nog te vroeg om een voorkeur uit te spreken over de mogelijke kandidaten. De verkiezing van een nieuwe VHP-voorzitter staat pas voor mei 2027 op de agenda. En alhoewel er inmiddels enkele namen worden genoemd, bestaat volgens hem altijd de mogelijkheid dat zich in aanloop naar de verkiezingen nog andere kandidaten aandienen. “Ik wacht rustig af om te zien wat het besluit van de kernen zal zijn”, aldus de politicus.